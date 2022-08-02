Уламок космічного корабля SpaceX упав на овечу ферму в Австралії

Вівчар із Нового Південного Уельсу, Австралія, виявив у своєму загоні дивний об'єкт, що впав із неба. Експерти припускають, що це може бути викинутий шматок, який колись належав космічному кораблю SpaceX Dragon.

Ця ситуація вельми цікава й з огляду на недавнє дослідження, про яке минулого тижня писали світові ЗМІ, в тому числі й 24 канал. У ньому канадські вчені перевірили ймовірність смерті від уламків ракети, що падає з космосу.

Повернення на Землю

Виявлена конструкція у довжину майже два з половиною метри. Її співвідносять із запущеним у 2020 році космічним кораблем Dragon, але SpaceX ще не підтвердила ці дані.

Я щойно повернувся з Далгеті, штат Новий Південний Уельс. Я був зайнятий підтвердженням того, що частини капсули SpaceX Crew-1 Trunk врізалися в кілька загонів у сільській місцевості Нового Уельсу, – написав у Twitter Бред Такер, науковий співробітник Австралійського національного університету.

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Зазвичай такі предмети, як цей, згоряють в атмосфері, але великі шматки можуть все ж добратися до поверхні. Ребека Аллен із Суїнбернського технологічного університету каже, що ситуація викликає занепокоєння та показує, що відстежувати сміття дуже важливо, адже ми досить часто чуємо, що космічне сміття стикається з твердою землею, а не з океаном, як зазвичай це планується.

Бред Такер підкреслив обвуглювання австралійських уламків, чого можна очікувати від повторного входу в атмосферу. За його словами, це частина негерметичного блоку космічного корабля і вона є потенційно найбільшим шматком космічного сміття, коли-небудь зареєстрованим в Австралії з 1979 року.

Власник ферми Мік Майнерс розповідає, що особисто не чув і не бачив моменту падіння, однак його дочки заявляють, що це було "дуже гучно".

Якби він впав на ваш будинок, це створило б жахливий безлад,

– каже Майнерс.

Судячи з усього, жодна вівця в інциденті не постраждала, адже видання жодним чином не згадує про втрати серед них.

Джерело: tech.24tv.ua

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