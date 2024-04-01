Уничтожение Т-90М "Прорыв" с РЭБ в комплекте 2 в 1

Вчера в открытых источниках было опубликовано очень интересное видео уничтожения в районе Авдеевки российского танка Т-90М "Прорыв". Интересное тем, что на танке был установлен комплекс не только РЭБ РП-377УВМ1Л "Лесочек", но и ещё один постановщик помех, ранее не верифицированный.

РЭБ РП-377УВМ1Л "Лесочек" не является для нас незнакомым. Впервые данный комплекс был затрофеен ещё в августе 2022, когда эти агрегаты были довольно редкой компонентой в составе техники РОВ. Что же до второй вундервафли, то её принадлежность пока сложно идентифицировать. Версии можете оставить в комментариях.

Примечательно, что уничтожение танка проводилось сбросом с дрона. В общем, в данном случае, двойной комплект РЭБ не помог, хотя могли быть и свои нюансы, а их с РЭБом много.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21389

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