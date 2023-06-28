Усі музейні цінності та реліквії під захистом України, все інше – російська брехня.

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

російська пропаганда поширює фейки про вивезення з України музейних цінностей та реліквій Києво-Печерської лаври в країни Заходу.

▶️ Звинувачення у передачі іноземцям музейних цінностей та церковних реліквій України безпідставні.

▶️ Історія нібито про «вивезення реліквій з Києво-Печерської лаври» є вигадкою російської пропаганди. Навпаки, держава дбає, аби всі сакральні реліквії надійно зберігались в лаврі.

▶️ Посилання російських спецслужб на експозицію українських ікон у французькому Луврі як на прецедент «пограбування» – абсолютна маніпуляція. Оскільки насправді ці ікони – не з Київської лаври, а з музею Ханенків.

▶️ Ікони виставлятимуться там лише деякий час, як це заведено в рамках міжнародної співпраці в галузі культури.

▶️ росіяни вкотре «віддзеркалюють» власні злочини, адже саме вони грабують окуповані українські музеї та культові споруди в масштабах, найбільших з часу завершення Другої світової війни.

▶️ Фейками про передачу реліквій лаври Ватикану російська пропаганда прагне розпалити релігійну ворожнечу до українців та між українцями.

Джерело: https://t.me/spravdi/30820

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