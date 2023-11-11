Усі родини, постраждалі від російського теракту в селі Гроза, отримали матеріальну допомогу від держави

Усім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищною військової адміністрації на загальну суму більше ніж 566 тис. грн.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім того, з облбюджету усі постраждалі родини отримали виплати на загальну суму майже 1,4 млн грн.

«Велика подяка благодійним організаціям, які підтримують постраждалих. Так, БФ «Актед» за підтримки ООН надав фінансову допомогу усім постраждалим родинам на загальну суму більше ніж 1,6 млн грн.

Організація UNICEF виплатила компенсації 3 постраждалим сім’ям з дітьми. Інші 7 родин з дітьми отримали допомогу від БФ «Актед».

БО «Український Благодійний Альянс» надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків внаслідок теракту», зазначив Синєгубов.

«Наразі в лікарнях залишаються 2 поранених із 5, їхній стан стабільний. Одна з поранених жінок готується для подальшого лікування в Данії.

Усі діти, що внаслідок теракту залишилися без батьків, зараз виховуються в сім’ях родичів та близьких. Щодо більшості дітей уже оформлено опікунство», наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости