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УВАГА! Нова інтернет-атака росії!

УВАГА! Нова інтернет-атака росії!

Орки розсилають в Україні електронні листи під виглядом інструкції, як розпізнати дрони-камікадзе Shahed-136. У вкладенні в лист міститься RAR-архів “shahed-136.rar” з PPSX-документом “shahed.ppsx”.

В результаті його відкриття на пристрій завантажується файл “WibuCm32.dll”. Він класифікований як шкідлива програма DolphinCape, розроблена з використанням мови програмування Delphi Основний функціонал програми — збір інформації про комп’ютер (ім’я хоста, ім’я користувача, розрядність, версія ОС, значення змінних середовища), запуск EXE/DLL файлів, відображення списку файлів та їх розвантаження, а також створення та ексфільтрація знімків екрану.

НЕ ВІДКРИВАЙТЕ І НЕ ЗАВАНТАЖУЙТЕ ПІДОЗРІЛІ ФАЙЛИ!!!

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31617

Новости портала «Весь Харьков»

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