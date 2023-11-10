З Куп’янщини евакуювали 236 дітей – Олег Синєгубов

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у межах примусової евакуації з Куп’янського району в безпечні місця залишилося евакуювати 55 дітей.

«З Куп’янщини вже евакуювали 236 дітей. Евакуація йде важко, оскільки деякі сім’ї налаштовані залишатися, однак ми продовжуємо наголошувати на тому, що варто виїжджати. Іншого шляху не буде, наше завдання – вивезти з небезпечних напрямків дітей», – наголосив Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА розповів, що наразі агресор використовує на Куп’янському напрямку важку техніку.

«Ворог обрав пріоритетним Куп’янський напрямок і його мета – будь-якими цілями досягти результату. За інформацією нашої військової розвідки, завезено додаткові боєкомплекти, проведено чергову ротацію.

За добу наші воїни відбили 7 ворожих штурмових атак по цьому напрямку і далі тримають оборонні позиції. Ми також аналізуємо дії ворога, поповнюємо резерви і посилюємо фортифікаційні споруди», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости