З початку доби окупанти скинули на Харківщину 33 авіабомби

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 16:00 19 червня. 847 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 80.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку ворог з території російської федерації продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода (рф) агресор вдарив чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома керованими авіаційними бомбами – по селу Борщова, також шістьма НАРами уражено Тернову.

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку загарбники атакують за підтримки авіації. Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, 16 некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці. На даний час на цьому напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Стільки ж атак російських військ ЗСУ відбили.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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