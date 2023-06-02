Z-помойки понесли фейк с цитатой Майи Санду, которая якобы заявила, что Молдова готова дать Украине право зайти на свою территорию, чтобы разместить там личный состав и взять склады с вооружением.

Санду такого не говорила.

Ни в одном серьёзном СМИ нет данного высказывания Санду. Некоторые Z-паблики ссылаются на "Гагаузскую Республику" либо перепечатывают без источника.

В описании канала "Гагаузская Республика" указано следующее: "Субъективный взгляд на мир Z. Гагаузская автономия! Мы и есть Русские!". Понятно, что это за канал.

Данную "цитату" вы не найдёте даже в официальных пропагандистских каналах типа "РИА Новости".

Понятно, с какой целью Zетники это вбрасывают - им нужно агрессивно настроить пророссийскую часть общества Молдовы против Санду.

Всегда проверяйте источник, и если его нет или он сомнительный, большая вероятность, что перед вами вброс.

P.S. Многие украинские каналы тоже повелись...

P.P.S. Сама же "Гагаузская Республика" признала, что это фейк.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12014

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