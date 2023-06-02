Z-помойки понесли фейк с цитатой Майи Санду
Z-помойки понесли фейк с цитатой Майи Санду, которая якобы заявила, что Молдова готова дать Украине право зайти на свою территорию, чтобы разместить там личный состав и взять склады с вооружением.
Санду такого не говорила.
Ни в одном серьёзном СМИ нет данного высказывания Санду. Некоторые Z-паблики ссылаются на "Гагаузскую Республику" либо перепечатывают без источника.
В описании канала "Гагаузская Республика" указано следующее: "Субъективный взгляд на мир Z. Гагаузская автономия! Мы и есть Русские!". Понятно, что это за канал.
Данную "цитату" вы не найдёте даже в официальных пропагандистских каналах типа "РИА Новости".
Понятно, с какой целью Zетники это вбрасывают - им нужно агрессивно настроить пророссийскую часть общества Молдовы против Санду.
Всегда проверяйте источник, и если его нет или он сомнительный, большая вероятность, что перед вами вброс.
P.S. Многие украинские каналы тоже повелись...
P.P.S. Сама же "Гагаузская Республика" признала, что это фейк.
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12014