За 3 часа до трагедии: опубликованы кадры, на которых Наю Риверу в последний раз видели живой

33-летнюю звезду до сих пор ищут, хотя надежды уже не осталось. Девушку объявили погибшей.

9 июля СМИ сообщили, что певица и актриса Ная Ривера, известная широкой аудитории по сериалу «Хор», пропала без вести после того, как отправилась на водную прогулку с сыном Джози.

Береговая охрана обнаружила 4-летнего мальчика спящим в лодке. Его родительницы нигде не было видно.

Джози сказал стражам правопорядка, что его мама «прыгнула в озеро и обратно уже не вернулась».

Поиски Риверы продолжаются до сих пор, однако теперь это уже скорее поиски тела — увидеть Наю живой не осталось практически никаких шансов.

Полицейские даже говорят, что ее тело могут никогда не найти: «Если погибшая зацепилась за что-то на дне, то она вряд ли всплывет». Плюс, в озере Пиру вообще сложно что-то найти, потому что оно очень темное — сейчас Наю ищут практически на ощупь.

10 июля офис шерифа округа Вентура обнародовал видеозапись: Ная паркуется у озера, арендует лодку около 13:00, садится в нее вместе с сыном и отплывает от берега.

Через 3 часа Ная и Джози должны были вернуться обратно…

Источник: Новости Ю

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