Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:07
Просмотров: 63

За 3 часа до трагедии: опубликованы кадры, на которых Наю Риверу в последний раз видели живой

За 3 часа до трагедии: опубликованы кадры, на которых Наю Риверу в последний раз видели живой

33-летнюю звезду до сих пор ищут, хотя надежды уже не осталось. Девушку объявили погибшей.

9 июля СМИ сообщили, что певица и актриса Ная Ривера, известная широкой аудитории по сериалу «Хор», пропала без вести после того, как отправилась на водную прогулку с сыном Джози.

Береговая охрана обнаружила 4-летнего мальчика спящим в лодке. Его родительницы нигде не было видно.

Джози сказал стражам правопорядка, что его мама «прыгнула в озеро и обратно уже не вернулась».

Поиски Риверы продолжаются до сих пор, однако теперь это уже скорее поиски тела — увидеть Наю живой не осталось практически никаких шансов.

Полицейские даже говорят, что ее тело могут никогда не найти: «Если погибшая зацепилась за что-то на дне, то она вряд ли всплывет». Плюс, в озере Пиру вообще сложно что-то найти, потому что оно очень темное — сейчас Наю ищут практически на ощупь.

10 июля офис шерифа округа Вентура обнародовал видеозапись: Ная паркуется у озера, арендует лодку около 13:00, садится в нее вместе с сыном и отплывает от берега.

Через 3 часа Ная и Джози должны были вернуться обратно…
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: чп

Читайте ещё:

В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
Сегодня 00:47    68
"Одноклассник" поджег невесту Розенко Елену-Кристину Лебедь
17.06.2020 00:37    1641
В Запорожье нашли страшное видео с умершим в нелегальном детсаду ребенком
06.06.2020 06:13    392
В Одесской области 10-летний мальчик скончался после того, как поел незрелой черешни
20.05.2020 12:21    463
Я люблю детей: в Киеве в метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика (видео)
13.02.2020 09:49    410
В Киеве двухлетний мальчик умер на приеме у врача: задохнулся во время гастроскопии
07.02.2020 10:31    829
Как выглядит Ocean Plaza внутри после потопа (фоторепортаж)
20.01.2020 01:38    1476
Скованы одной цепью: канадская фигуристка зацепилась волосами за партнера (ВИДЕО)
20.01.2020 00:38    1029
Известная модель голой выпала из окна в центре Москвы
13.01.2020 01:02    1700
Геймерка через інтернет врятувала життя друга. Він був по інший бік океану
12.01.2020 09:52    525
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 