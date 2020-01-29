За доставку фейкоговго лотерейного выигрыша пенсионерка отдала мошеннику 5 тыс. грн.

28 января в Балаклейский отдел полиции обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила, что к ней пришел неизвестный и сказал, что она победила в лотерее и стала обладательницей приза в сумме 355 тысяч гривен.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина также объяснил, что сумма очень большая, поэтому для ее получения необходимо инкассаторская доставка, и такая услуга стоит около 5000 гривен. Пенсионерка обрадовалась, отдала деньги незнакомцу, даже не спросив фамилию, а через несколько часов поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости