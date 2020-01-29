Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:12
Просмотров: 74

За доставку фейкоговго лотерейного выигрыша пенсионерка отдала мошеннику 5 тыс. грн.

За доставку фейкоговго лотерейного выигрыша пенсионерка отдала мошеннику 5 тыс. грн.

28 января в Балаклейский отдел полиции обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила, что к ней пришел неизвестный и сказал, что она победила в лотерее и стала обладательницей приза в сумме 355 тысяч гривен.

 

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина также объяснил, что сумма очень большая, поэтому для ее получения необходимо инкассаторская доставка, и такая услуга стоит около 5000 гривен. Пенсионерка обрадовалась, отдала деньги незнакомцу, даже не спросив фамилию, а через несколько часов поняла, что ее обманули.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 