За минулий тиждень НАЗК направило до суду 27 адмінпротоколів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 27 адміністративних протоколів.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено 9 адміністративних протоколів щодо таких осіб:

● Катерина Іванова-Черноус, колишній завідувач сектору Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області;

● Дмитро Луцик, колишній слідчий слідчого відділення Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;

● Тетяна Чувашова, колишній завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області;

● Віктор Лисенко, начальник відділу Міністерства юстиції України;

● Володимир Бєкєтов, колишній заступник начальника управління-начальник відділу Зачепилівської районної державної адміністрації;

● Євген Азарченков, колишній завідувач режимно-секретного сектору Південного офісу Держаудитслужби;

● Андрій Євстафієвич, колишній слідчий слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області;

● Максим Алєксєєв, прокурор відділу Прокуратури Сумської області;

● Ігор Лаптєв, заступник начальника управління — начальник відділу Головного управління Державної податкової служби в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Також за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності було складено три протоколи щодо заступника Міністра юстиції України Віталія Василика.

Крім того через невиконання приписів НАЗК було складено протокол щодо директора Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Олега Топузова.

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо представників таких партій:

● «Партія Регіонів» (керівник — Ігор Чичасов);

● «Порядок для України» (керівник — Олександр Мих);

● «Народно-трудовий союз України» (керівник — Валентин Зубов);

● «ВО «Свобода» (уповноважена особа — Андрій Мохник);

● «ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)»(керівник — Сергій Рянкель);

● «Республіканська християнська партія» (керівник — Микола Поровський);

● «Нова демократія» (керівник — Лідія Шевченко) (3 протоколи);

● «Партія Вінничан» (керівник — Микола Філонов) (2 протоколи);

● «Довіряй ділам» (керівник — Олег Бриндак);

● «Альянс за соціальну справедливість» (керівник — Андрій Кисельов).

Крім того через ненадання НАЗК інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання було складено протокол стосовно керівника партії «Народно-трудовий союз України» Валентина Зубова.

З переліком складених протоколів можна ознайомитися в розділі «Моніторинг діяльності НАЗК». https://nazk.gov.ua/uk/monitoryng-diyalnosti-natsionalnogo-agenstva/

Источник: nazk.gov.ua

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