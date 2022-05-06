Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05
особового складу / personnel - близько/ about 24900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1110 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2686 (+35) од,
артилерійських систем / artillery systems – 502 (+3) од,
РСЗВ / MLRS - 171 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 83 (+0) од,
літаків / aircraft – 199 (+3) од,
гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1926 (+19) од,
кораблі /катери / boats / cutters - 11 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 324 (+12).
Спеціальна техніка / special equipment - 38 (+0).
Крилаті ракети / cruise missiles - 90 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Lyman and Kurakhiv directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineщ