Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05
особового складу / personnel - близько/ about 25500 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1130 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2741 (+28) од,
артилерійських систем / artillery systems – 509 (+0) од,
РСЗВ / MLRS - 179 (+7) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 86 (+2) од,
літаків / aircraft – 199 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 156 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1961 (+27) од,
кораблі /катери / boats / cutters - 12 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 360 (+19).
Спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).
Крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Novopavlivsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine