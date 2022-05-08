Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:05
Просмотров: 46

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05

особового складу / personnel - близько/ about 25500 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1130 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2741 (+28) од,

артилерійських систем / artillery systems – 509 (+0) од,

РСЗВ / MLRS - 179 (+7) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 86 (+2) од,

літаків / aircraft – 199 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 156 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1961 (+27) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 12 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 360 (+19).

Спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).

Крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Novopavlivsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Карта ЛУН Місто тепер показує наявність пального за чотирма мережами заправок — OKKO, WOG, SOCAR та UPG
Сегодня 11:20    89
Британская разведка сообщает:
Сегодня 11:00    139
ОГП: 225 дітей загинули в Україні через масштабне вторгнення РФ
Сегодня 09:38    102
Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах
Сегодня 09:25    136
Сьогодні в Україні відзначається День матері
Сегодня 09:12    118
Через авіаудар по школі на Луганщині загинули близько 60 людей - Гайдай
Сегодня 09:00    143
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 травня 2022 року
Сегодня 08:45    172
Загарбники витрачають близько $900 мільйонів в день на війну в Україні – Newsweek
Сегодня 08:26    124
ВСУ ударили по железнодорожному узлу в Ясиноватой: оккупантов ожидают проблемы с логистикой
Сегодня 08:15    165
Британия выделит еще 1,6 млрд долларов на военную помощь Украине
Сегодня 08:03    124
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 