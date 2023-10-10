Загубився в супермаркеті: поліція в Харкові розшукала дитину

Жінка із 4-річним онуком знаходились в одному із супермаркетів.

Поки бабуся очікувала своєї черги, хлопчик побіг на вулицю, повідомляє пресслужба поліції в Харківській області.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 10 жовтня близько 11:00 від 53-річної заявниці.

Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 та управління патрульної поліції знайшли дитину неподалік від супермаркету.

Життю та здоровʼю хлопця нічого не загрожує.

З учасниками події проведена профілактична бесіда.

Агентство Телевидения Новости