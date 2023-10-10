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Загубився в супермаркеті: поліція в Харкові розшукала дитину
Жінка із 4-річним онуком знаходились в одному із супермаркетів.
Поки бабуся очікувала своєї черги, хлопчик побіг на вулицю, повідомляє пресслужба поліції в Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 10 жовтня близько 11:00 від 53-річної заявниці.
Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 та управління патрульної поліції знайшли дитину неподалік від супермаркету.
Життю та здоровʼю хлопця нічого не загрожує.
З учасниками події проведена профілактична бесіда.