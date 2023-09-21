Запущений в Україні процес очищення влади не витримав судового оскарження — Лабораторія законодавчих ініціатив.

Після набрання законної сили рішенням ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України", яким процедуру люстрації в Україні було визнано такою, що порушує права людини, національні суди у понад 90% випадків скасовують накази про звільнення люстрованих посадовців.

За даними Мін’юсту, з жовтня 2014-го по червень 2023 року на посадах за рішенням суду поновились 466 чиновників.

Аналогічна ситуація спостерігається і з поновленням поліцейських, звільнених за результатами атестації у 2015–2016 роках.

Після оголошення незадовільних результатів проходження атестації близько 3 300 поліцейських звернулися з позовами до адміністративних судів.

"Отут і проявилася активна роль органів судової влади у процесі контролю над законністю кадрового очищення.

У результаті на підставі рішень судів значний відсоток поліцейських-позивачів поновився на посадах, адже під час розгляду справ суди виявили слабкі місця процедури атестації", — йдеться у матеріалі.

За даними Нацполіції, станом на 1 липня 2023 року налічується 3 931 поліцейський, кому вдалося повернутися на посади на підставі судових рішень.

Попередні недоліки атестації нагадали про себе через чотири роки, під час атестації прокурорів Генпрокуратури.

Із 1 083 прокурорів ГПУ, які подали заяви про намір пройти атестацію, успішно її пройшли лише 643 особи (59%).

За підрахунком Лабораторії законодавчих ініціатив на підставі власного аналізу відомостей із Реєстру судових рішень, до адміністративних судів було подано понад 400 позовних заяв. Близько 140 експрокурорів отримали позитивні рішення суду.

Допомогли суди поновитися й деяким "суддям Майдану". Станом на липень 2023 року стосовно шести суддів суди прийняли остаточні рішення про скасування їхнього звільнення з посад.

Це понад 20% від загальної кількості суддів, які фігурують у поданнях про звільнення.

Джерело: https://t.me/znua_live/113368

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