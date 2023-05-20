Розслідування Бюро економічної безпеки щодо Фірташа спрощує державі завдання із взяття під контроль облгазів, — голова правління StateWatch Олександр Лємєнов.

"У травні 2022 року держава де-юре взяла під контроль "фірташівські" облгази. Де-факто контроль був доволі умовним, а НАК "Нафтогаз України" досі не знайшла сил і ресурсів для контролю над газовою монополією олігарха", — пише Лємєнов.

Фактичний контроль над потоками та електронними сервісами обслуговування десятка мільйонів споживачів залишився в руках "Регіональної газової компанії" Фірташа.

А механізм "демонополізації" залишав йому підстави оскаржити дії держави у судах, зокрема міжнародних.

"Проте розслідування БЕБ значно спрощує завдання зі встановлення контролю над облгазами — з’явилися підстави аргументовано доводити, що не лише через хронічні заборгованості Фірташ втратив свій газовий бізнес", — додає Лємєнов.

На думку автора, те, що стосовно Фірташа все ж здійснили низку кримінальних процедур, свідчить, що епоха олігархів старого зразка добігає кінця.

"Втім, слідкувати за тим, щоб замість олігархів родом із 90-х на чергування не заступили олігархи епохи постперемоги, не зайве.

Необхідно проконтролювати, щоб схеми не повторив хтось обдарований із нинішніх управлінців монополією, ринкова вага якої досі масштабна", — підсумовує він.

**Більше про те, чому прискорилися події у справі та який вона матиме вплив у майбутньому, Олександр Лємєнов розповідає у статті "Злочинна "газова" організація Дмитра Фірташа" (https://zn.ua/ukr/energetics/zlochinna-hazova-orhanizatsija-dmitra-firtasha.html)

Джерело: https://t.me/znua_live/93643

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