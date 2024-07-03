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Зранку над Україною було збито 11 повітряних цілей

Зранку над Україною було збито 11 повітряних цілей

Вранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3 крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5 ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару – Дніпровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

1 крилату ракету «Іскандер-К»;4 керовані авіаційні ракети Х-59;5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;1 БпЛА ОТР «Орлан-10».

Агентство Телевидения Новости

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