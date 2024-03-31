Зруйновані будинки, вбиті та поранені цивільні: слідчі показали наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби з 30 по 31 березня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщині з різних видів озброєння, застосовували авіацію проти мирного населення.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Харків. 30 березня близько 21:08 загарбники знову обстріляли центральний район міста: 35-річний чоловік і 77-річна жінка були поранені. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні автомобілі.

Борова. 31 березня близько 00:35 військові рф обстріляли селище з РСЗВ «Ураган». Внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув 19-річний хлопець та зазнав поранень чоловік 1997 р.н. Пошкоджено багатоквартирні чотириповерхові будинки, магазин, приватні автомобілі.

Дергачі. 30 березня внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 22:00, пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Колісниківка. 30 березня о 8:30 військові рф задали удару з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домоволодіння.

Куп’янськ-Вузловий. 30 березня близько 13:10 внаслідок обстрілу росіянами з РСЗВ «Ураган» пошкоджено чотири домоволодіння, паркани, господарчі споруди, виникла пожежа.

Вовчанськ. 30 березня російські терористи гатили по місту з артилерії, завдавали авіаудари керованими авіабомбами. Ворог здійснив обстріли міста о 12:30, 13:08, 15:30, 16:30, 22:00. Внаслідок обстрілів військовими рф пошкоджено та зруйновано житлові будинки, господарські споруди, приватні автомобілі. В одному з будинків виникла пожежа.

Тривають евакуаційні заходи з небезпечних районів Харківської області. Особовим складом Куп’янського районного відділу поліції 30 березня евакуйовано шість громадян: трьох жінок і трьох чоловіків.

Агентство Телевидения Новости