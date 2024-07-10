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"Зверства, которые показывают, почему Британия и НАТО должны тратить больше на оборону" - пресса о путине

"путин бомбит детскую онкологическую больницу. Зверства, которые показывают, почему Британия и НАТО должны тратить больше на оборону", - первая полоса британской Daily Mail (1).

Зверства, которые показывают, почему Британия и НАТО должны тратить больше на оборону - пресса о путине

"Не оставляйте Британию беззащитной". "Просто представьте, что ракета бьёт по Грэйт Ормонд стрит (известная лондонская детская больница). У путина ничего святого", - вторая и третья страницы Daily Mail (2).

Удар по "Охматдету" также на первых полосах британской The Independent (3), немецкой Tagesspiegel (4) и многих других передовых европейских и американских изданий.

Зверства, которые показывают, почему Британия и НАТО должны тратить больше на оборону - пресса о путине

Зверства, которые показывают, почему Британия и НАТО должны тратить больше на оборону - пресса о путине

Зверства, которые показывают, почему Британия и НАТО должны тратить больше на оборону - пресса о путине

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15491

Новости портала «Весь Харьков»

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