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229 слов за 30 секунд: Eminem установил новый рекорд по скорости читки рэпа

229 слов за 30 секунд: Eminem установил новый рекорд по скорости читки рэпа

Рэп-исполнитель Eminem (Маршалл Мэтерс) установил новый рекорд по скорости читки в композиции Godzilla из нового альбома Music To Be Murdered By.

Об этом сообщает новостной сайт Reddit.

В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произносит 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.

Трек Godzilla записан совместно с исполнителем Juice WRLD, который умер в декабре прошлого года.

Предыдущий рекорд также принадлежит Eminem — в композиции Majesty ему удалось произнести 123 слога за 12 секунд, 10,3 слога в секунду.

Источник: bykvu.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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