229 слов за 30 секунд: Eminem установил новый рекорд по скорости читки рэпа

Рэп-исполнитель Eminem (Маршалл Мэтерс) установил новый рекорд по скорости читки в композиции Godzilla из нового альбома Music To Be Murdered By.

В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произносит 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.

Трек Godzilla записан совместно с исполнителем Juice WRLD, который умер в декабре прошлого года.

Предыдущий рекорд также принадлежит Eminem — в композиции Majesty ему удалось произнести 123 слога за 12 секунд, 10,3 слога в секунду.

