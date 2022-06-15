Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 74

Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022

Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022

Американский канал Fox Soccer допустил забавную ошибку в соцсетях.

Канал поздравил сборную Австралии с выходом на чемпионат мира 2022, но в коллаж попало фото с игроками сборной Украины. На снимке отчетливо видно практически весь основной состав команды Александра Петракова.

На двух остальных фотографиях действительно изображены игроки сборной Австралии.

Большинство австралийских болельщиков с юмором восприняли этот фейл и уже ждут дебюта Андрея Ярмоленко за свою команду.

Источник: sport.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У “Рамштайн-3” візьмуть участь 50 країн, які підтримують Україну — постпред США в НАТО
Сегодня 10:08    31
313 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:55    50
Adobe планирует сделать веб-версию Photoshop бесплатной для всех пользователей
Сегодня 09:44    57
15 червня 1775 року за наказом Катерини ІІ московські війська зруйнували Запорізьку Січ
Сегодня 09:34    69
У Білорусі власника видання TUT.BY визнали "екстремістською організацією"
Сегодня 09:12    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06
Сегодня 08:54    82
Зима в Мариуполе будет страшной: оккупанты не собираются восстанавливать город
Сегодня 08:53    99
МВС закликає українців не здавати знайдені міни та снаряди на брухт
Сегодня 08:43    93
Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", щоб не злити Путіна, - Bloomberg
Сегодня 08:26    111
"Война і мір" Толстого йде з шкільної програми в напрямку русского корабля
Сегодня 08:17    108
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 