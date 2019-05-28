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Анджеліна Джолі і Бред Пітт помирилися після розлучення

Анджеліна Джолі і Бред Пітт помирилися після розлучення

Актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт налагодили відносини після розлучення. Про це повідомляє «Лента.Ру» з посиланням на Entertainment Tonight.

За словами джерела видання, знаменитості зрозуміли, що їм варто забути про свої розбіжності, щоб зайнятися вихованням шістьох дітей. Відзначається, що діти продовжують бачитися з батьком кілька разів на тиждень.

«Вони обоє зрозуміли, що їм треба рухатися вперед. Драми більше немає. Вся пил осів», — розповіло джерело.

Джолі подала документи на розлучення в вересні 2016 року. Вона вирішила піти на це через незгоду з виховними методами Пітта. Повідомлялося, що приводом для розставання стала сварка в приватному літаку, під час якої п’яний актор ударив старшого сина Меддокса, проте ця інформація не підтвердилася.

Пара завершила шлюборозлучний процес в квітні 2019 року. Після цього Анджеліна Джолі-Пітт змінила прізвище на Джолі.

У квітні з’явилася інформація про те, що актриса думає позбавити п’ятьох своїх дітей спадщини і залишити 116 мільйонів доларів Меддоксу. Зазначалося, що новина про спадщину розсердила Пітта, який порахував, що екс-дружина намагається зачепити його.

Источник: aspekty.net

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: развод

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