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Иво Бобул о браке с Лилией Сандулесой: "Я остался на улице, а она – в центре города"

Иво Бобул о браке с Лилией Сандулесой: Я остался на улице, а она – в центре города

Народный артист Украины Иво Бобул рассказал о своем браке с Лилией Сандулесой и их скандальном расставании.

Иво Бобул четырежды женат, третий брак артиста, самый известный, – с певицей Лилией Сандулесой. Артисты прожили вместе 10 лет, расстались со скандалом. Певица до сих пор в своих интервью называет Бобула "карьеристом". И утверждает, будто именно он виноват в том, что их семья распалась.

"На меня не за что обижаться, потому что, будучи со мной, она, как говорят, поднялась выше на ступень. Потому что репертуар я сделал ей красивый, дуэты были хорошие. Музыкальная программа у нее была замечательная. Я оставил ей дом и все в нем. Я нормальный мужчина, и я помню, что я пошел в никуда. Занял у директора 100 долларов и снял квартиру. А ей оставил все. Это я плохой человек? Я остался на улице, а она в центре города", – комментирует Бобул в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Душевное спокойствие Иво Бобул наконец нашел в объятиях четвертой жены, психолога по профессии, Натальи. Супруги воспитывают сына Даниила.

Полное интервью Иво Бобула для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" смотрите ниже:

Источник: lifestyle.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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