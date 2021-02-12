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Девочка раскрутила ютуб-канал с помощью объявления на столбе

Девочка раскрутила ютуб-канал с помощью объявления на столбе

Девочка разместила трогательное объявление на столбе, приглашая подписчиков. Фото призыва разошлось в соцсети и привлекло тысячи людей.

Пользовательница Twitter помогла собрать подписчиков для ютуб-канала Природа ТВ, который ведет маленькая девочка из Львовской области.

Ребенок снимает короткие ролики, на которых показывает жизнь кошки Пушинки, кур и попугая. Чтобы популяризировать канал, за которым следили всего 13 человек, девочка повесила на уличном столбе объявление с приглашением подписаться на Природа ТВ в YouTube.

Снимком объявления поделилась в Twitter пользовательница Сонькоу (@__freecafe__), подписав публикацию: «Лучшее, что я видела за сегодня». Также девушка добавила, что не знакома с автором канала.

Твит начали активно репостить и комментировать. С момента размещения объявления в соцсети на канал девочки подписались более 15 тысяч человек.

На данный момент, самыми популярными роликами на канале являются Кот играет шнурком и Кот подрался с курочкой.

 

 

Источник: newsyou.info/

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Темы: интернет

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