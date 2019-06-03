Женский взгляд: чего хотят мужчины в разном возрасте

FACEBOOK

TWITTER

PINTEREST

Равнять всех парней под одну гребенку, конечно же, не стоит. Они отличаются, по крайней мере, количеством прожитых лет. И если присмотреться повнимательнее, то двадцатилетнему мальчику и сорокалетнему мужчине от тебя и от жизни нужно совсем не одно и то же. Время меняет даже египетские пирамиды, что уж говорить о мужчинах и их желаниях.

20-30 лет



Секс

Регулярную половую жизнь мальчики начинают лет в 13. Несколько лет они живут сами с собой, а к 15-16 годам понимают, что секс с кем-нибудь еще наверняка гораздо круче. Таким образом, у 20-летних парней сексуального опыта не так уж и много. По меркам средней секс-школы они являются учениками всего-навсего 4-5-х классов. Ну а пятиклассники, сама знаешь, люди очень активные: в их руках все горит, но довести начатое до ума без посторонней помощи у них часто не получается.

Проще говоря, избыточный уровень тестостерона делает 20-летних парней похожими на кроликов, которые могут спариваться по пять раз в сутки в течение нескольких месяцев кряду. Вот только этот же повышенный уровень тестостерона является причиной большинства постельных неудач. Молодые парни – сексуальные спринтеры: не успеют разогнаться, как тут же финишируют.

Что тебе делать:

Придется заниматься его образованием, наслаждаться количеством, а не качеством, а свои пожелания высказывать в очень мягкой форме. Видишь ли, юнцы очень ранимы: они хотят, чтобы их любили по-шекспировски, до конца. Впрочем, от расширения собственных горизонтов отказываться не будут, вот почему в их постели можно встретить другую девочку, а иногда даже и мальчика.

По мере приближения к тридцатнику парни набираются опыта и перестают быть гиперсексуальными. Это идеальное время для секса! Постель в это время является для них тестом на совместимость. На каждую партнершу они смотрят как на потенциальную спутницу жизни, но пока этот вопрос не решен окончательно, спят со всем, что движется.



Карьера

“20 лет, ума нет и никогда не будет”, - гласит народная мудрость. Действительно, есть категория парней, которые уже в 18 лет осуществили все свои мечты – дожить до возраста, когда можно покупать пиво и сигареты. Правда, таких сейчас меньшинство. Среднестатистический парень двадцати лет мечтает получить образование и найти хоть какую-то работу, чтобы можно было водить девушку в “Макдональдс” и кино. Большинство из них в этом возрасте не слишком амбициозны: все, чего они страстно жаждут, – закончить этот гребаный университет, а там будь что будет. А еще найти девушку с квартирой и состоятельными родителями, чью материальную помощь можно просаживать в ночных клубах и на дискотеках.

После окончания вуза взрослая жизнь накрывает парней с головой и от обрушившейся на них ответственности у некоторых появляется желание снова стать маленькими, ни принимать никаких решений и ни за что не отвечать. “Мамочка, роди меня обратно”, - повторяют такие и не отказываются гульнуть за счет понравившейся девушки. Парни, у которых все хорошо, хотят найти постоянную работу, чтобы нормально зарабатывать и не особо париться – и в таком состоянии встретить кризис среднего возраста. “Нам бы только зацепиться” – вот девиз “заробитчан”, приезжающих в столицу, и молодых людей, которые только что отчалили от родительского причала.

Ближе к тридцати они хотят, чтобы карьерная лестница, на которую они взгромоздились, перестала стоять и начала медленно, как эскалатор, двигаться, желательно вверх. Ни о каком дауншифтинге в этом возрасте не может быть и речи: чтобы от чего-то отказываться, это что-то нужно сначала заработать.



Семья

В 20 лет парни хотят жениться на своей первой девушке, но по мере взросления это желание проходит. Вокруг еще столько необъезженных кобылок, так зачем же брать под узцы одну-единственную и смотреть, как она медленно, но верно превращается в старую клячу. Поэтому семейному сексу и заботе о потомстве мальчики в этом возрасте предпочитают прерванный половой акт или контрацептивы и шумные посиделки до утра.



Альтернатива – вот главное желание человека, у которого от переизбытка полового гормона в крови мозг делегировал все полномочия половому члену. Еще каких-то 30 лет назад мужчины все как один женились сразу после армии, но если сегодняшний 20-летний мальчик поставлен перед выбором: загс или до свидания – ему становится плохо. Он насмотрелся реалити-шоу, в которых участники меняются партнерами, как в сериале “Район Мелроуз”, и ему хочется так же. Семья для него – это девушка, с которой он встречается сегодня. Если со временем она перестает вписываться в его картину мира, не понравится его друзьям или попытается стать чем-то большим, чем просто сексуальный партнер, он меняет семью, причем без судебных разбирательств, дележа имущества и выплаты алиментов. Вот в чем преимущество альтернативы.

Ближе к тридцати мысли о создании настоящей семьи все чаще беспокоят парней, но, как говорится, для того чтобы все хорошенько обдумать, с этой мыслью нужно переспать. А пока они думают, ничто не мешает им менять потенциальных жен, как перчатки. Единственная разница в том, что теперь они делают это не так часто, как 10 лет назад.



30-40 лет



Секс

Мужчины в этом возрасте напоминают пятилетний автомобиль, который все еще прекрасно ездит, но то сцепление вдруг забарахлит, то карбюратор. Зато в этом автомобиле ты знаешь каждый винтик, и он безошибочно узнает своего хозяина. Бывает, конечно, не заводится, но ты ему скажешь: “Миленький, ну поехали”, - и он бац и поехал. Он ведь тоже тебя выучил наизусть. Для него это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что ты знаешь, на какую кнопку нужно нажать, чтобы от радости у него начал бить фонтан. А плохо, потому что некоторые мужчины воспринимают это как зависимость и даже пробуют от нее избавиться. Хотя не многие решаются: мужик нынче хилый пошел. Сидит целый день в офисе, встает, только чтобы покурить да кофе хлебнуть.



Незаметно к 30-летним парням подкрадывается болезнь офисного планктона – простатит, а он, планктон, этого ой как боится. Сразу хочет от вредных привычек избавиться, и делает все для того, чтобы можно было подольше оставаться сексуально активным. Но получается это не у всех: многие разрываются между желанием быть как Хью Хефнер и Билл Гейтс одновременно. Но карьерному росту, как у Гейтса, мешают мысли о пошатнувшемся здоровье, а способности совокупляться так же часто, как основатель “Плейбоя”, – стрессы, неизбежный спутник любого карьериста. Поэтому парни хотят, чтобы ты обращала внимание на то, в каком состоянии после работы они находятся, и сама могла определять, сможет ли он прокатить тебя или заглохнет на полпути.



Карьера

О карьерном росте после тридцати не мечтают только монахи, обычные же парни спят и видят, как их благосостояние растет не по дням, а по часам. После тридцати мужчине нужен статус. Если в этом возрасте его по имени-отчеству называет только остановивший гаишник, мужчина начинает падать в собственных глазах. Ну чем я хуже? Эта и подобные мысли все чаще начинают мелькать в его голове. К тому же в обществе мужчин, кому за 30, принято играть во взрослые игрушки, а машинки, винтовочки и часики с камушками на зарплату обычного клерка не купишь. Поэтому статус и бабки становятся главной мечтой перешагнувших тридцатилетний рубеж. “И еще чтобы стоял”, - как говорил Дюдя в фильме “Большой Лебовский”. Ну и чтобы ты ни в коем случае не занимала более высокое положение в бизнес-иерархии, а если и так, то чтобы для тебя его социальный статус ни в коем случае не был важнее его личного статуса, как говорил Жора в фильме “Москва слезам не верит”.



У тех, кто добрался до самой вершины карьерного дерева, может возникнуть желание упасть оттуда, подобно яблоку, и всю остальную жизнь посвятить чему угодно, только не работе. Главное, чтобы к твоим ногам упал спелый плод, а не червивая кочерыжка – изможденный офисной работой импотент с расшатаными нервами и ненавистью ко всему окружающему миру. Жалости он, конечно, не потерпит, но это именно то, чего ждут такие неудачники. Жалей его, и, быть может, он еще зацветет. Даже старые пни иногда дают молодые всходы. Да и тридцать с хвостиком – это для мужчины не возраст.



Семья

Примерно с тридцати парни ощущают себя как Хью Грант в фильме “Четыре свадьбы и одни похороны”: все его друзья начинают стремительно жениться, и он думает, не поступить ли ему точно так же. Если он подвержен эффекту массового заражения, будь уверена, он обзаведется семьей. Если он никогда не следил за модой и был ярко выраженным индивидуалистом, он будет ждать, взвешивать все за и против, медлить, тянуть кота за хвост, а вот тебя потянуть в загс у него не хватит смелости. Они как дети: стоят возле бассейна и не могут решить, прыгать или нет. Чем больше думают, тем больше боятся.



Кроме того, такие ждут, не выпадет ли им главный приз – идеальная женщина, которая настолько же хорошо разбирается в футболе, как и в его эрогенных зонах. Но приз не выпадает, и годам к 35 смелость вдруг появляется. А к этому времени ты становишься умнее и перестаешь наступать на его мозоли, когда надо и когда не надо, и он интерпретирует это как твое исправление, исполнение житейской мудростью и принимает тебя за главный приз.



Ближе к сорока он становится свидетелем семейного краха своих друзей и начинает задумываться, не поторопился ли он. На фоне разводов лучших друзей он может закатить пару-тройку скандалов на тему “жизнь не удалась, и все из-за тебя”, но, если житейская мудрость все еще пребывает с тобой, все обойдется. Соглашайся, не перечь и жди: мужчина хочет всегда быть главным, так что просто поддерживай в нем эту иллюзию.



40-50 лет



Секс

Стинг говорил, что, будь его воля, он бы запрещал заниматься сексом до 40 лет. Дескать, настолько это хорошо и в физиологическом, и в моральном аспектах, что словами не передать. И действительно, желания большинства мужчин за 40 концентрируются на одной женщине, с которой они вытворяют такое, что 20-летним юнцам не могло прийти в голову даже в самых смелых мечтаниях. Причина этому опять же тестостерон, правда, с той лишь разницей, что теперь его количество начинает уменьшаться: после тридцати уровень мужского полового гормона падает примерно на один-два процента в год.



В это время мужчины становятся похожими на старые драндулеты, которые, если уж завел, совершенно нереально остановить. Но женщинам способность к неограниченному половому акту даже нравится, тем более что теперь партнеры не донимают их ежедневно, а ограничиваются парочкой соитий в неделю. Для нормального мужчины наступает “бабье лето” половой жизни, и он желает только одного: чтобы оно продлилось как можно дольше. Благо, возможностей и примеров море. Самый яркий – Джек Николсон, который уминает виагру пригоршнями в кино и в жизни.



Кстати, увлечение препаратами для поднятия потенции у некоторых 40-летних совершенно не связано с желанием поэкспериментировать и является банальной необходимостью. Вот почему мужчины, оказавшись в такой ситуации, хотят, чтобы партнерша, с одной стороны, по возможности не знала, откуда у него берется сексуальная энергия, с другой, была настолько опытна и активна, чтобы в случае чего могла компенсировать маленькую мужскую слабость. Ты ведь знаешь, что красивая женщина может даже мертвого расшевелить, не то что 40-летнего с небольшой дисфункцией.



Карьера

“40 лет, денег нет и никогда не будет”, - не устает повторять все та же народная мудрость, и с ней можно согласиться. Промежуток между сорока и пятьюдесятью – последний шанс для мужчины добиться чего-то в жизни. В это время они хотят быть серыми кардиналами. Есть такая должность – сидеть в кабинете и дергать за ниточки. Они хотят стоять за каждой сделкой, каждым, пусть даже и не очень значительным, решением. “Кто понял жизнь, тот не спешит”, - повторяют серые кардиналы и потирают руки, подсчитывая прибыль, хотя деньги для них постепенно начинают превращаться в абстракцию: их и так некуда девать.



Правда, иногда с мужчинами, которые, продолжая работать на дядю, думают, что стали центром бизнес-вселенной, происходят странные метаморфозы: их вдруг перестают посвящать в самые важные дела и вместо них на конференции и собрания акционеров отправляют кого-то помоложе. Что поделаешь, возраст. Как говорится, старикам здесь не место. В такой ситуации мужчины обычно собирают оставшиеся силы в кулак для того, чтобы дать последний бой, как Сталлоне в “Рокки-4”.

Бросать работу мужчинам, добившимся многого, не хочется, а тем, кто так и не смог совершить карьерную революцию, – просто невозможно: им нужно кормить семью и как-то реализовываться среди успешных ровесников, которые тратят дензнаки направо и налево. Они хотят одного: чтобы домашние не попрекали их неспособностью заработать большие деньги, чтобы любили таких, как есть, чтобы понимали и, по возможности, сами зарабатывали больше.



Семья

Мужчины в 40 лет перестают быть единоличниками. Они уже набегались, напрыгались, и им, как собаке, нужен хозяин или, по крайней мере, друг. Когда экватор жизни пройден, семья приобретает еще один смысл – она как бы становится продолжением человека, главным его достижением. Если у тебя нет семьи и детей, на тебя смотрят как на неполноценного. Поэтому мужчины начинают активно ходить по докторам, пытаются увеличить подвижность сперматозоидов и во что бы то ни стало обзавестись потомством. Им же нужно кому-то передать весь свой опыт и состояние. Ну и мысль о том, что на старости некому будет воды поднести, тоже не дает покоя. Одним словом, если твой возлюбленный всю жизнь от тебя бегал, это самое время хватать его за шиворот и тянуть в ювелирный магазин для покупки обручальных колец. Он ведь и сам этого хочет, но по старой привычке никак не может сказать.



Мужчины тоже люди. Они панически боятся одиночества и понимают, что уже не смогут быть такими популярными, как в 20, а потому их самооценка в плане собственной привлекательности наконец-то опускается до нормального, адекватного уровня. К пятидесяти многие мужчины успевают натворить кучу хороших и не очень делишек, за которые раньше им никогда не было стыдно. Вернее, у них просто не было времени, чтобы проанализировать свою жизнь. Теперь они начинают понимать, как несправедливы были по отношению к близким людям, и в качестве компенсации стараются всячески им угодить. Вот почему в этом возрасте с мужчинами часто случаются волшебные трансформации: из козлов они вдруг превращаются в овечек. И это, согласись, здорово!

Источник: www.cosmo.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»