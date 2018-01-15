Как выглядит Ирина Шейк после родов и без макияжа (фото)

Новый год Ирина Шейк встретила на океанском побережье: модель отправилась на райский остров, название которого не афиширует, зато ежедневно делится невероятно красивыми фотографиями.

Поклонники девушки уверены, что в отпуск она отправилась с Брэдли Купером, а вот малышку Лею де Сену они оставили в Нью-Йорке, на попечение бабушек. Помимо снимков в бикини (модель делится и весьма откровенными фотографиями) Ирина выкладывает селфи без макияжа, которые вызывают не меньше ажиотажа.

Так, вчера она поделилась новым фото, которое вызвало бурю обсуждений в аккаунте модели.

«Как можно так безупречно выглядеть?» — пишут подписчики, намекая на то, что после рождения ребенка прошло всего полгода, а Шейк полностью восстановилась.

Действительно, тело и лицо модели выглядят безупречно, а секрет, как рассказывает Ирина во всех интервью, один — генетика. И все же она не пренебрегает тренировками и косметическими процедурами, а вот свой рацион не ограничивает и часто позволяет себе фастфуд и сладкое.

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