Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:37
Просмотров: 162

Кот-повар рассмешил Сеть

Кот-повар рассмешил Сеть

Кошки постоянно доказывают, что они намного способнее, чем мы предполагаем. Например, котейка из этого видео собирается готовить.

Об этом пишут СМИ.

Неизвестно, что именно будет делать кот. Но он выглядит так, будто его блюдо в любом случае получится вкуснее, чем у хозяйки. Однако владелица кота только посмеивается, наблюдая за действиями питомца. Что ж, посмотрим, кто кого.

Комментаторы хвалили кота-повара:

Круто! Сейчас котя сделает обед.

Какой самостоятельный котишка.

Хозяйственный, а моя кошка только тряпки кухонные есть умеет.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: интернет

Читайте ещё:

Українці отримають доступ до публічних е-консультацій на платформі ВзаємоДія
Сегодня 10:50    86
Министр АПК анонсировал запуск интерактивного портала Госгеокадастра в конце марта
Сегодня 09:46    102
Михайло Федоров: Якісні відкриті дані — основа для створення корисних для держави та бізнесу цифрових інструментів
06.03.2021 08:55    158
Паспорти у смартфоні, е-документообіг у судах – Комітет розглянув важливі для цифровізації законопроєкти
05.03.2021 10:15    167
СБУ заблокувала діяльність міжрегіональної антиукраїнської мережі на Кіровоградщині
05.03.2021 10:03    197
Робоча група при НКЦК РНБО України схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки України
05.03.2021 09:51    172
Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей
05.03.2021 08:20    248
Путин поручил МВД РФ зачистить Интернет: заявление
05.03.2021 07:54    313
Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаке на компании в США
04.03.2021 07:21    163
Мінцифра допоможе потенційним підприємцям відкрити власну справу в креативній індустрії
03.03.2021 08:20    156
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 