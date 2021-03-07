Кот-повар рассмешил Сеть

Кошки постоянно доказывают, что они намного способнее, чем мы предполагаем. Например, котейка из этого видео собирается готовить.

Об этом пишут СМИ.

Неизвестно, что именно будет делать кот. Но он выглядит так, будто его блюдо в любом случае получится вкуснее, чем у хозяйки. Однако владелица кота только посмеивается, наблюдая за действиями питомца. Что ж, посмотрим, кто кого.

Комментаторы хвалили кота-повара:

Круто! Сейчас котя сделает обед.

Какой самостоятельный котишка.

Хозяйственный, а моя кошка только тряпки кухонные есть умеет.

Источник: internetua.com

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