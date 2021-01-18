Лучшие книги, которые нельзя пропустить: идеи для чтения

2020 год подарил немало новых качественных книг от украинских и зарубежных авторов, прочитать которые никогда не поздно.

1София Андрухович. "Амадока"

2Сергей Сергеевич Saigon. "Юпак"

3Бриттани Барнетт. "Стук в полночь"

4Анастасия Леухина. "Совсем не страшная книга"

5Дорж Бату. "Моцарт 2.0"

6Вахтанг Кипиани. "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР"

7Катажина Грохоля. "Хьюстон, у нас проблемы"

8Кадзуо Исигуро. "Художник зыбкого мира"

9Юрий Андрухович. "Радио Ночь"

24 канал собрал книги, которые вошли в короткие списки лучших произведений 2020 года по версиям BBC и Всеукраинского рейтинга "Книга года".

Источник: lifestyle.24tv.ua/

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