Можно рассмотреть почерк. Единственную сохранившуюся рукопись Уильяма Шекспира выложили онлайн
Британская библиотека опубликовала в сети оцифрованный оригинал пьесы Сэр Томас Мор, написанной в соавторстве Уильямом Шекспиром, которая является единственной уцелевшей рукописью автора.
Произведение ориентировочно датируется 1590−1604 годами. На оцифрованных страницах рукописи, опубликованной в разделе Цифровых манускриптов Британской библиотеки, можно рассмотреть почерк известного английского драматурга.
Пьеса рассказывает историю противника Генриха VIII — адвоката, философа и писателя Томаса Мора. Рукопись сохранилась до наших дней, потому что была запрещена — главный рецензент пьесы Эдмунд Тилни приказал убрать некоторые сцены, но авторы не согласились и отказались от идеи ставить пьесу.
Источник: nv.ua/