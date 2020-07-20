Можно рассмотреть почерк. Единственную сохранившуюся рукопись Уильяма Шекспира выложили онлайн

Британская библиотека опубликовала в сети оцифрованный оригинал пьесы Сэр Томас Мор, написанной в соавторстве Уильямом Шекспиром, которая является единственной уцелевшей рукописью автора.

Произведение ориентировочно датируется 1590−1604 годами. На оцифрованных страницах рукописи, опубликованной в разделе Цифровых манускриптов Британской библиотеки, можно рассмотреть почерк известного английского драматурга.

Как отмечает сайт библиотеки, «Сэр Томас Мор не сразу приходит на ум среди шедевров Шекспира, ведь эта пьеса конца 16-го или начала 17-го века не всегда включалась в шекспировский канон».

В 1871 году на одной из страниц рукописи был идентифицирован почерк Шекспира. При этом эксперты отмечают, что Сэр Томас Мор был написан в соавторстве нескольких драматургов.

Пьеса рассказывает историю противника Генриха VIII — адвоката, философа и писателя Томаса Мора. Рукопись сохранилась до наших дней, потому что была запрещена — главный рецензент пьесы Эдмунд Тилни приказал убрать некоторые сцены, но авторы не согласились и отказались от идеи ставить пьесу.

Источник: nv.ua/

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