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Стало известно, какие книги поборются за Букеровскую премию в 2020 году

Стало известно, какие книги поборются за Букеровскую премию в 2020 году

27 июля на сайте Букеровской премии (считается одной из самых престижных литературных премий для художественных произведений на английском языке) появился длинный список претендентов 2020 года. В него вошли 13 произведений, отобранных из 126 книг, опубликованных за последний год.

«Мы брали в расчет хорошо продуманную прозу этих авторов, мастерство детализации, интересные развязки, достоверность повествовательной арки, способность в полной мере использовать ресурсы рассказывания историй. Наш окончательный отбор включает в себя как опытных фаворитов, так и дебютные таланты», — говорит председатель жюри Маргарет Басби.

И вот какие новые книги считаются самыми многообещающими в Англии:

  • Diane Cook — The New Wilderness (США);
  • Tsitsi Dangarembga — This Mournable Body (Зимбабве);
  • Avni Doshi — Burnt Sugar (США);
  • Gabriel Krauze — Who They Was (Великобритания);
  • Hilary Mantel — The Mirror & The Light (Великобритания);
  • Colum McCann — Apeirogon (Ирландия/США);
  • Maaza Mengiste — The Shadow King (Эфиопия/США);
  • Kiley Reid — Such a Fun Age (США);
  • Brandon Taylor — Real Life (США);
  • Anne Tyler — Redhead by The Side of The Road (США);
  • Douglas Stuart — Shuggie Bain (Шотландия/США);
  • Sophie Ward — Love and Other Thought Experiments (Великобритания);
  • C Pam Zhang — How Much of These Hills is Gold (США).

Шорт-лист из шести книг будет объявлен 15 сентября, а победитель — в ноябре. В этом году премия лучшему автору составит 50 тысяч фунтов стерлингов. Это не говоря уже о международном признании. За попадание в короткий список писатель получит 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги.

Источник: teleprogramma.pro/

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Темы: книги

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