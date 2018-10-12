Новый клип Насти Каменских "Ломала" шокировал ее поклонников (фото, видео)

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) представила новый клип LOMALA. В нем она перекрасилась в блондинку. И не только...

Видео произвело неоднозначное впечатление на фанатов звезды. Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы.

Ролик начинается сценой на остановке общественного транспорта. Каменских заинтриговала фанатов тизером к новому клипу, использовав именно этот фрагмент ролика.

Также Каменских станцевала в образе, похожем на принцессу Жасмин из мультфильма Алладин. Звезда примерила золотистый наряд с коротким топом и длинной юбкой и сделала пышный длинный хвост.

Еще певица станцевала с балетом на песке в разноцветных костюмах. В этом эпизоде звезда в голубом наряде с синими косичками эротично облизала бусы.

Новости портала «Весь Харьков»