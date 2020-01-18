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Такого вы еще не видели: Настя Каменских опубликовала горячее видео с Мексики

Настя Каменских отдыхает в Мексике и не перестаёт радовать своих поклонников сексуальными фото и видео.

Такого вы еще не видели: Настя Каменских опубликовала горячее видео с Мексики

Поп-певица NK, любимица публики и просто красотка Настя Каменских, которая в прошлом году вышла замуж за известного исполнителя Алексея Потапенко, часто радует публику яркими постами в социальных сетях. Она с мужем сейчас отдыхает в далекой жаркой Мексике, откуда теперь часто выкладывают яркие солнечные фото и видео.

Ниже представлены 2 видео-ролика с отдыха, которые фанатам запомнятся надолго.

Новости портала «Весь Харьков»

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