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Романы Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, от которых невозможно оторваться

Романы Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, от которых невозможно оторваться

Нобелевскую премию по литературе недавно получила Ольга Токарчук. Она — польская писательница и автор эссе. Токарчук выросла в Польше в семье выходцев из Украины: ее бабушка, родом из Украины, в свое время вышла замуж за поляка.

Ольга Токарчук, кроме Нобелевской премии, награждена многочисленными наградами, в частности, литературной премией "Нике" и Международной Букеровской премией.

"Сегодня" подготовили для вас серию ее книг, от которых невозможно оторваться.

Ольга Токарчук "Бегуны"

 

Романы Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, от которых невозможно оторваться

Фото: Сегодня

 

Все повествование этого достаточно автобиографического романа как будто состоит из "лоскутков": здесь и люди, и аэропорты, и вокзалы. Все это смешалось с философскими рассуждениями автора. В целом эта смесь и создает "одеяло в стиле пэчворк", сшитое из меньших или больших, на первый взгляд, путевых записок литератора. Именно поэтому Нобелевский комитет выделил эту книгу.

"Бегуны" однозначно подойдет тем, кто любит "рюкзачную" и "дорожную" романтику. Также эта книга понравится и тем, кому пришлось взрослеть и формироваться в период развала Советского Союза и становления новой страны. Добавим, что слово "бегуны" в языке имеет два прочтения: "полюса" и "бегущие люди". Это важное уточнение, которое очень удачно передает суть книги.

Ольга Токарчук "Веди свой плуг над костями мертвых"

 

Романы Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, от которых невозможно оторваться

Фото: Сегодня

 

Вторая книга Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, которую мы рекомендуем прочитать – это детективный роман, где главный герой – обычная женщина, которую многие считают чуть-чуть "не в себе". Она увлекается астрологией и очень любит животных, а в свободное время переводит стихи. Когда в их местности начинаются убийства, то она убеждает всех, что это животные мстят браконьерам и охотникам, однако ей никто не верит.

Это — очень хорошая и светлая книга, которая дает надежду несмотря на то, что в романе есть четыре трупа, неизвестный убийца, одна взбалмошная женщина и ее друзья-чудаки, а еще — много животных. Это — невероятное произведение о дружбе и любви, о нас и "других", о понимании и недоразумения. Поэтому рекомендуем эту книгу тем, кто хочет отвлечься от обыденности и кто имеет чувство юмора.

Ольга Токарчук "Книги Якова"

 

Романы Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, от которых невозможно оторваться

Фото: Сегодня

 

Это произведение — один из романов польской писательницы, на который обратил внимание Нобелевский комитет. События разворачиваются на украинском Подолье в многокультурной Речи Посполитой еще в 18-м веке.

Эту книгу Токарчук писала шесть лет. Ее объем — около тысячи страниц. Сюжет построен вокруг фигуры подольского еврея Якова Франка, который объявил себя Мессией. "Книги Якова" будет интересна широкому кругу читателей, которые любят интересные книги.

Источник: www.segodnya.ua

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