Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:57
Просмотров: 141

Самый маленький игровой ноутбук, который вы когда-либо видели

Самый маленький игровой ноутбук, который вы когда-либо видели

На нём можно играть в «Змейку», «Тетрис» и другие классические аркады.

Разработчик Пол Клингер поделился на YouTube роликом о том, как он собрал очень маленький ноутбук. На устройстве под названием ThinkTiny, которое с лёгкостью помещается на ладони, можно играть в классические аркады вроде «Змейки» и «Тетриса».

 

Малютка работает на микроконтроллере ATtiny1614 и оснащён OLED-дисплеем с разрешением 128 × 64 пикселя. Корпус со светящейся надписью Think — отсылкой к легендарной серии ноутбуков ThinkPad — Клингер напечатал на 3D-принтере. Для управления используется красный тензометрический джойстик.

Продавать ThinkTiny Клингер не собирается. Но если вы вдруг захотите попробовать собрать такой ноутбук самостоятельно, то можете воспользоваться исходным кодом, который разработчик опубликовал на GitHub.

Источник: lifehacker.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: гаджеты

Читайте ещё:

Создан квантовый микрофон
01.08.2019 11:37    186
Приложения для Android от Google, способные оживить ваши фото
16.07.2019 10:49    227
Придумали игру, которая учит мозг отказываться от сахара
10.07.2019 09:56    242
У вас Венера в 5 Доме: 6 самых интересных астрологических приложений
08.07.2019 10:43    265
Своими силами: 10 приложений, чтобы избавиться от депрессии, тоски и плохого настроения
05.07.2019 10:23    317
Кращий ніж Google Play: Samsung запустила новий магазин додатків для Android
03.07.2019 10:40    250
З'явився додаток, який в один клік роздягне будь-яку жінку
27.06.2019 15:22    516
Засновник VIBER готовий допомогти українцям створити "Державу у смартфоні"
26.06.2019 10:23    270
Ничего не скрыть: ученые научились распознавать отфотошопленные селфи и воссоздавать оригинал
20.06.2019 10:07    267
Xiaomi официально представила фитнес-трекер Mi Band 4 за $25
11.06.2019 14:20    353
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 