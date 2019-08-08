Самый маленький игровой ноутбук, который вы когда-либо видели

На нём можно играть в «Змейку», «Тетрис» и другие классические аркады.

Разработчик Пол Клингер поделился на YouTube роликом о том, как он собрал очень маленький ноутбук. На устройстве под названием ThinkTiny, которое с лёгкостью помещается на ладони, можно играть в классические аркады вроде «Змейки» и «Тетриса».

Малютка работает на микроконтроллере ATtiny1614 и оснащён OLED-дисплеем с разрешением 128 × 64 пикселя. Корпус со светящейся надписью Think — отсылкой к легендарной серии ноутбуков ThinkPad — Клингер напечатал на 3D-принтере. Для управления используется красный тензометрический джойстик.

Продавать ThinkTiny Клингер не собирается. Но если вы вдруг захотите попробовать собрать такой ноутбук самостоятельно, то можете воспользоваться исходным кодом, который разработчик опубликовал на GitHub.

Источник: lifehacker.ru

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