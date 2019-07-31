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Сеть озадачила черно-белая фотография, которая выглядит как цветная
В соцсетях обсуждают снимок.
На сайте Reddit опубликовали черно-белую фотографию с цветной сеткой, из-за которой снимок кажется цветным.
Хотя цветные полоски и должны давать возможность видеть фото в цвете, некоторые пользователи признались, что видели его исключительно черно-белым.
Люди не видели полосок, пока им не сказали, что они там есть.
Некоторые люди также увидели сетку, но она не раскрасила фото, а кому-то отдельные линии кажутся слишком яркими и перекрывают другие цвета.
Источник: internetua.com
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