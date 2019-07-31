Сеть озадачила черно-белая фотография, которая выглядит как цветная

В соцсетях обсуждают снимок.

На сайте Reddit опубликовали черно-белую фотографию с цветной сеткой, из-за которой снимок кажется цветным.

Хотя цветные полоски и должны давать возможность видеть фото в цвете, некоторые пользователи признались, что видели его исключительно черно-белым.

Люди не видели полосок, пока им не сказали, что они там есть.

Некоторые люди также увидели сетку, но она не раскрасила фото, а кому-то отдельные линии кажутся слишком яркими и перекрывают другие цвета.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»