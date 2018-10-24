Тайное стало явным: лидер Ленинграда Сергей Шнуров показал свою новую жену (фото)

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал снимок с новой супругой - 28-летней Ольгой Абрамовой.

Примечательно, что это фото является первым официальным подтверждением отношений пары.

Свой пост он также сопроводил стихом, в котором подтвердил, что состоит в браке с девушкой.

Снимок был сделан в Санкт-Петербурге на набережной. Известно, что предыдущей супругой Матильдой Шнуровой музыкант развелся в августе ткущего года.

45-летний Сергей Шнуров женился на своей избраннице, 26-летней светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой. При этом пара не стала устраивать пышную свадьбу и афишировать это радостное событие для прессы — они тихо расписалась во Дворце бракосочетания на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, Сергей и Ольга подъехали к ЗАГСу в обеденный перерыв, вошли через черный ход и, подписав необходимые бумаги, а также получив свидетельство о браке, спешно удалились. Вся церемония заняла не больше пяти минут.

Новости портала «Весь Харьков»