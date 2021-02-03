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Традиционного формата "Евровидения" в 2021 году не будет из-за COVID-19, однако сам конкурс проведут

Традиционного формата Евровидения в 2021 году не будет из-за COVID-19, однако сам конкурс проведут

Конкурс точно состоится в мае 2021, однако не в таком формате, как все привыкли.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" исключили привычный формат его проведения в 2021 году и заявили, что работают над новым сценарием. Об этом APnews пишет со ссылкой на официальный пресс-релиз мероприятия.

"В ответ на пандемию коронавируса, что продолжается, Европейский вещательный союз, голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS, а также город Роттердам исключили, что 65-й конкурс может пройти в обычном режиме в 2021 году", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора, конкурс точно состоится в мае 2021, однако не в таком формате, как все привыкли.

"Евровидение" безусловно состоится в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", - Мартин Остердаль.

При этом он добавил, что здоровье и безопасность всех участников музыкального соревнования является главным приоритетом, поэтому организаторы работают над новым сценарием проведения конкурса.

Новый сценарий точно будет включать необходимости соблюдать социальной дистанции.

"Кроме того, если исполнители не смогут лично присутствовать на соревновании из-за пандемии, они смогут использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений. Те артисты, которые приедут в Нидерланды, будут выступать на сцене вживую. Мероприятия в Роттердаме пройдут в соответствии с установленными требованиями безопасности", - добавили организаторы в пресс-релизе.

Напомним, финал "Евровидения-2021" должен состояться 22 мая в Роттердаме под лозунгом "Откройся".

Источник: apnews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: музыка

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