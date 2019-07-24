Тренды в маникюре: советы нейл-специалиста

Лето – сезон отпусков, ну а какой отпуск без стильного маникюра? Дабы наши читательницы были в курсе последних тенденций, мы задали самые актуальные вопросы о трендах и безопасности маникюра специалисту ногтевой эстетики Виктории Арабаджи.

Актуальные идеи маникюра 2019

Фото: PRO Nails BHUB

О главных трендах маникюра на 2019 год

Тренды в маникюре редко обновляются кардинально, но если отталкиваться от модных тенденций, можно заметить, что это лето пестрит яркими неоновыми оттенками. Однако не всему играть новыми красками: из прошлого года с нами остаются миндалевидная форма ногтей и мягкий квадрат, а также такие классические оттенки, как нюд, красный, черный и белый.

О французском маникюре и его актуальности

Френч – это такая же классика, как красная помада, которая, как мы знаем, из моды не выйдет никогда. Так что я бы не спешила списывать френч со счетов.

О самых стильных летних оттенках

Самые стильные идеи маникюра на этот сезон

Фото: PRO Nails BHUB

На этот раз в летних фаворитах оказались сочные оттенки оранжевого, желтого и красного цветов, немного приглушенной лени, а также нежная роза и насыщенный синий цвет.

Как подобрать подходящий вид маникюра

Маникюр стоит выбирать тот, который подходит клиенту по типу кожи и будет комфортным для клиента. У мастеров маникюра есть целый список показаний и противопоказаний. Так, обрезной маникюр подходит клиентам с гипергидрозом, ониходистрофией ногтевой пластины, пористостью ногтевой пластины, если ногти с чувствительной лункой, с рваной кутикулой. Обрезной маникюр также идеально подходит мужчинам.

Комбинированный маникюр – для клиентов с тонкой, ползущей, толстой эластичной кутикулой. Низкий проксимальный валик тоже является показанием к такому методу маникюра. Комби-маникюр подходит практически для всех типов кожи и ногтевых пластин. Важно просто выбирать подходящие насадки и фрезы.

Что касается аппаратного маникюра, то тут среди показаний – чаще всего высокий проксимальный валик, а также сухая и плотная кожа.

Трендовые варианты нейл-дизайна 2019

Фото: PRO Nails BHUB

О безопасном маникюре

Для того чтобы понять, соответствует ли стерилизация инструментов в салонах красоты всем нормам обработки, важно знать правила, по которым процедура считается безопасной. Потребитель перед записью всегда может поинтересоваться правилами обработки инструментов в салоне. Более того, он вправе наглядно этот процесс увидеть, придя на процедуру на 15–30 минут раньше. В статусных салонах такое наглядное пособие всегда можно получить, заранее проговорив администратору свои опасения.

Этапы обработки довольно просты:

1. Дезинфекция и очистка инструмента в ультразвуковой ванне с дезинфицирующим раствором.

2. Промывка инструмента в течение 5 минут под проточной водой.

3. Упаковка инструмента в крафт-пакеты для сухожарового шкафа или автоклава.

4. Загрузка инструмента в сухожаровой шкаф или автоклав, где температура при стерилизации должна быть не менее +180 °С в течение 1 часа.

5. Хранение инструмента в UV-шкафу.

6. Крафт-пакет с инструментом вскрывается только в присутствии клиента.

7. Перед началом работы инструмент обрабатываться дезинфицирующими растворами и мастер приступает к работе, а клиент полностью спокоен за свое здоровье.

Источник: www.segodnya.ua

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