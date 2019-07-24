Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 77

Тренды в маникюре: советы нейл-специалиста

Тренды в маникюре: советы нейл-специалиста

Лето – сезон отпусков, ну а какой отпуск без стильного маникюра? Дабы наши читательницы были в курсе последних тенденций, мы задали самые актуальные вопросы о трендах и безопасности маникюра специалисту ногтевой эстетики Виктории Арабаджи.

Актуальные идеи маникюра 2019

Актуальные идеи маникюра 2019

Фото: PRO Nails BHUB

О главных трендах маникюра на 2019 год

Тренды в маникюре редко обновляются кардинально, но если отталкиваться от модных тенденций, можно заметить, что это лето пестрит яркими неоновыми оттенками. Однако не всему играть новыми красками: из прошлого года с нами остаются миндалевидная форма ногтей и мягкий квадрат, а также такие классические оттенки, как нюд, красный, черный и белый. 

О французском маникюре и его актуальности

Френч – это такая же классика, как красная помада, которая, как мы знаем, из моды не выйдет никогда. Так что я бы не спешила списывать френч со счетов.

О самых стильных летних оттенках

 

Самые стильные идеи маникюра на этот сезон

Самые стильные идеи маникюра на этот сезон

Фото: PRO Nails BHUB

На этот раз в летних фаворитах оказались сочные оттенки оранжевого, желтого и красного цветов, немного приглушенной лени, а также нежная роза и насыщенный синий цвет. 

Как подобрать подходящий вид маникюра

Маникюр стоит выбирать тот, который подходит клиенту по типу кожи и будет комфортным для клиента. У мастеров маникюра есть целый список показаний и противопоказаний. Так, обрезной маникюр подходит клиентам с гипергидрозом, ониходистрофией ногтевой пластины, пористостью ногтевой пластины, если ногти с чувствительной лункой, с рваной кутикулой. Обрезной маникюр также идеально подходит мужчинам.

Комбинированный маникюр – для клиентов с тонкой, ползущей, толстой эластичной кутикулой. Низкий проксимальный валик тоже является показанием к такому методу маникюра. Комби-маникюр подходит практически для всех типов кожи и ногтевых пластин. Важно просто выбирать подходящие насадки и фрезы.

Что касается аппаратного маникюра, то тут среди показаний – чаще всего высокий проксимальный валик, а также сухая и плотная кожа.

 

Трендовые варианты нейл-дизайна 2019

Трендовые варианты нейл-дизайна 2019

Фото: PRO Nails BHUB

О безопасном маникюре

Для того чтобы понять, соответствует ли стерилизация инструментов в салонах красоты всем нормам обработки, важно знать правила, по которым процедура считается безопасной.  Потребитель перед записью всегда может поинтересоваться правилами обработки инструментов в салоне. Более того, он вправе наглядно этот процесс увидеть, придя на процедуру на 15–30 минут раньше. В статусных салонах такое наглядное пособие всегда можно получить, заранее проговорив администратору свои опасения.

Этапы обработки довольно просты: 

1. Дезинфекция и очистка инструмента в ультразвуковой ванне с дезинфицирующим раствором.

2. Промывка инструмента в течение 5 минут под проточной водой.

3. Упаковка инструмента в крафт-пакеты для сухожарового шкафа или автоклава.  

4. Загрузка инструмента в сухожаровой шкаф или автоклав, где температура при стерилизации должна быть не менее +180 °С в течение 1 часа.

5. Хранение инструмента в UV-шкафу.

6. Крафт-пакет с инструментом вскрывается только в присутствии клиента.

7. Перед началом работы инструмент обрабатываться дезинфицирующими растворами и мастер приступает к работе, а клиент полностью спокоен за свое здоровье.

 

Дизайн ногтей на лето 2019

Источник: www.segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Быстрая и непринужденная подтяжка лица
23.07.2019 10:16    253
Новий тренд літа 2019 - варені джинси
19.07.2019 16:25    252
Гид по типам старения
18.07.2019 12:03    293
Почему твёрдый шампунь лучше жидкого
18.07.2019 10:39    260
Модная замена джинсам: велосипедки из денима
16.07.2019 10:40    447
Минус 5 лет за 5 минут: Йога для лица «поднимет» обвисшую кожу
11.07.2019 10:16    382
Топ 9 платьев, которые идут всем: рейтинг от экспертов
03.07.2019 11:22    606
Украинцы возглавили рейтинг самых красивых наций: названы главные критерии
01.07.2019 09:26    353
Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram
01.07.2019 01:16    853
Самые сексуальные звезды по мнению мужчин: и это не Ким Кардашьян!
24.06.2019 09:16    524
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 