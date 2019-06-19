В Чернобыле ожидают до 100 тысяч туристов после выхода сериала

После выхода сериала "Чернобыль" от НВО, турфирмы отметили значительный рост спроса на экскурсии в зону отчуждения. В 2019 году на территории Чернобыля ожидают до 100 тысяч туристов. При этом, в прошлом году аналогичный показатель составлял 70 тысяч.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Директор киевского турагентства SoloEast Сергей Иванчук отметил, что после выхода сериала спрос на экскурсии в Чернобыль вырос примерно на 40 %. Как правило, люди бронируют туры на летний период.

В то же время вырос спрос на авиабилеты в Киев. В целом, на данный момент рост показателя составил 18 %.

Еще на 8 % вырос спрос на аналогичное предложение в приложении Travel Hopper.

Эксперты в сфере туризма объясняют это тем, что поп-культура стимулирует спрос на подобные предложения.

Менеджер по маркетингу в турфирме Chernobylwel.com Михаил Крайчир, отметил, что спрос на поездки в зону отчуждения существенно вырос именно после сериала от НВО.

"HBO сделал отличный маркетинговый скачек для Чернобыльской зоны отчуждения. После выхода сериала люди начали читать о Чернобыле, задавать вопросы, а также планировать поездку туда", - отметил он.

Вместе с тем, в сообщении сказано, что туристам всегда напоминают о том, что произошло в Чернобыле 30 лет назад. Аналогичный призыв также опубликовали в акаунте телеканала НВО. Сценарист сериала Крэйг Мазин призвал туристов помнить о том, что это за место и хранить уважение в память о погибших и пострадавших в Чернобыле.

Также в материале указали, что Антон Тараненко, глава Управления туризмом и промоциями в КГГА заявил, что в Чернобыле больше нет проблем с радиацией.

"Нет проблем с радиацией. Там необходимо соблюдать только общие меры предосторожности при прохождении через обломки", - сказал чиновник.

Источник: bykvu.com

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