Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 114

Крупнейший в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов

Крупнейший в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов

Ирландский лоукостер Ryanair заявил об отказе от политики дешевых билетов.

Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Financial Times.

Цены на билеты лоукостера будут подняты с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро. Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно, и этот процесс займет до пяти лет.

"Я нахожу абсурдным, что каждый раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центр Лондона дороже, чем билет на самолет", – сказал О'Лири.

О'Лири отметил, что основной причиной роста стоимости билетов являются высокие цены на нефть и повышение экологических налогов.

В издании отмечают, что заявление О'Лири свидетельствует о резкой смене политики лоукостера.

Война в Украине и Ryanair:

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии с головным офисом в Дублине. Член Европейской ассоциации дешевых авиакомпаний.

Ранее генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещал, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину" после российского вторжения, когда это будет безопасно.

25 апреля 2022 года в Ryanair заявили, что авиакомпания планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.

Источник: charter97.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бельгія більш не видаватиме росіянам туристичні візи
30.06.2022 08:48    192
Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул
19.02.2022 06:51    998
7 правил туристов, которые помогут не испортить поездку
18.02.2022 17:14    1168
Небоскреб со стеклянными консолями в центре Ванкувера (ФОТО)
17.02.2022 15:35    754
Ни при каких обстоятельствах не повторяйте это в Стамбуле – турагент рассказал о 8 запретах
15.02.2022 16:49    917
Из Харькова открылись дешевые рейсы в Европу: куда можно полететь
04.02.2022 07:41    1321
Курортний острів Балі знову відкриється для туристів з України
01.02.2022 10:41    441
Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни
31.01.2022 08:45    410
Из Харькова открывают больше 10 новых авиарейсов: список
28.01.2022 08:26    1424
ЕС вводит новый подход к свободе передвижения туристов во время COVID-19
25.01.2022 14:29    715
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 