Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:51
Просмотров: 118

Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул

Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул

Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов до 10 в неделю.

Теперь возможны следующие варианты перелетов:

● вылет из Харькова в Стамбул утром в 10:20 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям;

● вылет из Стамбула в Харьков в 21:20 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость билета - от 54 долларов в одну сторону.

Источник: sq.com.ua

Автор: Ольга Новикова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковские нарушители парковки заплатят больше миллиона штрафов
Сегодня 08:58    43
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:55    3115
Захватила землю и поставила забор: под подозрением — директор харьковского предприятия
Сегодня 08:26    87
В Харькове вынесли приговор псевдоминеру
Сегодня 07:54    99
По встречке на красный: в Харькове поймали водителя Lexus
Сегодня 07:23    184
В Харькове почтили память нацгвардейцев, погибших при обороне Дебальцево
Сегодня 06:20    151
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    179
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    262
7 правил туристов, которые помогут не испортить поездку
18.02.2022 17:14    287
Обсяг замовлень заводу ім. В.О. Малишева – найбільший за останні три роки
18.02.2022 09:02    301
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 