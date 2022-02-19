Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов до 10 в неделю.

Теперь возможны следующие варианты перелетов:

● вылет из Харькова в Стамбул утром в 10:20 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям;

● вылет из Стамбула в Харьков в 21:20 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость билета - от 54 долларов в одну сторону.

Источник: sq.com.ua

Автор: Ольга Новикова

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