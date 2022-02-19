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Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул
Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов до 10 в неделю.
Теперь возможны следующие варианты перелетов:
● вылет из Харькова в Стамбул утром в 10:20 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям;
● вылет из Стамбула в Харьков в 21:20 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Стоимость билета - от 54 долларов в одну сторону.
Источник: sq.com.ua
Автор: Ольга Новикова
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