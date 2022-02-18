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7 правил туристов, которые помогут не испортить поездку

7 правил туристов, которые помогут не испортить поездку

Как успеть все и чуть-чуть больше? Как не попасть в лапы мошенников и всегда оставаться в хорошем настроении? Как полностью отключиться от работы и получать удовольствие от путешествия?

OBOZREVATEL собрал 7 привычек высокоэффективных туристов, которые сделают ваш отдых гораздо интереснее.

1. Составлять список вещей, которые нужно взять с собой

Это поможет ничего не забыть ни дома, ни в отеле. Вы всегда сможете свериться с написанным перечнем и сэкономит много времени. Еще одно преимущество такой работы – вы точно не положите лишние вещи, потому что будете сто раз обдумывать каждую деталь.

Не перегружайте свой чемодан.

2. Взвешивать свои вещи

Большинство авиакомпаний требуют дополнительную оплату за каждый лишний килограмм сумки. Итак, возьмите обычные весы и положите на них чемодан. Так вы точно сможете контролировать этот момент.

3. Загружать онлайн-карты выбранного города

Возможно, у вас будет постоянный доступ к интернету, но это вообще не факт. Лучше перестрахуйтесь и заранее подготовьте себе карты с офлайн-доступом или просто купите бумажную версию и детально изучите ее перед поездкой.Берите в дорогую обычную карту.

4. Делать несколько копий всех важных документов

У вас должны быть электронные версии загранпаспорта, идентификационного кода, свидетельства о рождении ребенка при необходимости, подтверждения бронирования гостиницы и билетов. Лучше также запастись бумажными вариантами и положить их в разные сумки.

5. Планировать отдых заранее

Ознакомьтесь с курортом до начала поездки. Узнайте какие места можно посетить, где недорого перекусить, на что посмотреть. Откройте местные форумы и почитайте отзывы людей о разных туристических локациях. После этого сформируйте несколько маршрутов, которые сэкономят ваше время и деньги и позволят успеть увидеть как можно больше интересных вещей.

Следите за состоянием аккумулятора в телефоне.

6. Перед покупкой сувенира обходить хотя бы 2-3 магазина

Мы видим яркий магнитик – мы его покупаем. Однако в двух метрах могут находиться гораздо лучшие безделушки, которые бы вам больше понравились. Поэтому перед тем, как что-нибудь покупать, пройдитесь по магазинам и торговым площадкам, приценитесь и выберите свое.

7. Носите зарядку с собой

Это будет обычное зарядное устройство или портативное – не важно. Но остаться без связи за границей не просто неприятно, а еще и небезопасно. А найти розетку можно в любом кафе. Поэтому возьмите это за правило.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: туризм

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