Небоскреб со стеклянными консолями в центре Ванкувера (ФОТО)

43-этажная башня Fifteen Fifteen площадью около 25 716 кв. м.— это первое архитектурное произведение Büro Ole Scheeren, реализуемое в Северной Америке. Каждый элемент здания, от внешнего вида до ландшафтного дизайна и тщательно продуманных интерьеров — это работа немецкого бюро.

Оле Шерен комментирует: «Моё видение Fifteen Fifteen состоит в том, чтобы создать захватывающую трёхмерную связь между природой, городской жизнью и личным пространством. Здание предоставляет элитные удобства жителям в своём особом сообществе и дарит им захватывающие пейзажи Ванкувера».

В небоскрёбе 202 резиденции различных 69 планировок. Они расположены по всему зданию таким образом, чтобы максимально увеличить пространство и свет, а консоли обеспечивают совершенно уникальный панорамный вид на 270 градусов. Тёплые деревянные полы перекликаются с соответствующими потолками, подчёркивая горизонтальность плана здания и создавая приподнятые городские пространства, больше напоминающие виллы, чем квартиры в небоскрёбе.

В одной из консолей башни Fifteen Fifteen находится скай-лаундж: общее пространство, парящее над городом, доступное всем жителям. Специально разработанные модульные диваны можно перемещать и конфигурировать под разные потребности жильцом, а их волнистая форма отражает облака и горы окружающего ландшафта.

Покупатели квартир в элитном небоскрёбе также смогут персонализировать своё жильё, выбирая потрясающую отделку мрамором, камнем и деревом. Оле Ширен разработал три палитры цветов и материалов, которые отражают природу Ванкувера.

Напомним, планы на строительство башни Fifteen Fifteen впервые были объявлены в 2015 года, а сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2022 год.

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Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»