В Китае открылся полностью роботизированный ресторан

Китайский технологический гигант Country Garden Holdings Co. Ltd. открыл в Гуанчжоу свой первый ресторан, в котором работают в основном роботы. Ресторан под названием Foodom, расположенный в Новом городе Чжуцзян, в основном предлагает блюда кухни Шунде, родного города основателя компании Яна Гоцяна.

Официанты-роботы приветствуют клиентов у входа. Используя систему искусственного интеллекта, они направляют клиентов на свои места, рекомендуют специальные предложения дня и принимают заказы. Пища доставляется на столы через ленточный конвейер. Ресторан использует роботов, чтобы готовить, доставлять еду, принимать заказы и сопровождать клиентов.

Сообщается, что роботы получают навыки у десяти лучших шеф-поваров, используя компьютерную программу, чтобы отслеживать все детали, такие как контроль температуры, ингредиенты и время приготовления. Программа многократно настраивается для достижения требуемого уровня точности. Только на кухне находится 32 робота, готовящих еду. Попробовав блюда, известный местный шеф-повар Лин Чао дал ресторану высокую оценку.

Но в таком бизнесе есть и свои подводные камни. Например, принадлежащий компании SoftBank ресторан Zume Pizza, который также использует высокую степень автоматизации, серьезно пострадал из-за чрезмерной траты денег и отсутствия постоянной финансовой поддержки. В ноябре 2019 года Zume закрыла свой пиццерийный бизнес и перешла на производство продуктов питания и услуг. Затем, в январе 2020 года, компания уволила 400 сотрудников, чтобы дополнительно сократить расходы.

Источник: comments.ua/

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