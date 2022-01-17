Роботы-доставщики Nuro следующего поколения получат подушки безопасности для пешеходов

Специализирующаяся на роботах-доставщиках компания Nuro объявила, что её машины третьего поколения получат ряд нововведений, включая странного вида подушки безопасности для пешеходов.

Источник изображений: medium.com/nuro

Модель роботов Nuro третьего поколения получит багажник объёмом в 2 раза больше, чем у актуальной версии R2, а также возможность установки температурного режима, если доставляемые продукты должны оставаться тёплыми или, наоборот, холодными. Компания, которая сейчас оценивается в $8,6 млрд, была основана двумя выходцами из подразделения Google, которое сейчас стало компанией Waymo. Роботы-курьеры Nuro с самого начала передвигаются без участия человека, причём не по тротуарам, а по автодорогам — актуальная пока модель R2 вдвое уже среднего седана.

Из всех нововведений робота третьего поколения наиболее примечательным является, конечно, подушка безопасности для пешеходов. Её изображение на иллюстрации напоминает надувной матрас в передней части кузова. Возможно, она и выглядит несколько нелепо, но это приемлемая плата за безопасность, ведь робот разгоняется до 40 км/ч, а на такой скорости столкновение машины с человеком может быть чревато серьёзными травмами.

Производство роботов третьего поколения стартует на новом заводе компании, который сейчас возводится в Неваде. Электродвигатели и аккумуляторы будут выпускаться в США китайской компанией BYD, которая является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире. Запуск предприятия запланирован на текущий год. Примечательно, что бренд Nuro остаётся относительно неизвестным, хотя компания добилась многого: её машины уже давно получили разрешение на движение по дорогам общего пользования в Калифорнии, а недавно был дан «зелёный свет» на организацию коммерческого сервиса доставки.

Источник:3dnews

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