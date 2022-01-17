Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 137

Роботы-доставщики Nuro следующего поколения получат подушки безопасности для пешеходов

Роботы-доставщики Nuro следующего поколения получат подушки безопасности для пешеходов

Специализирующаяся на роботах-доставщиках компания Nuro объявила, что её машины третьего поколения получат ряд нововведений, включая странного вида подушки безопасности для пешеходов.

Источник изображений: medium.com/nuro

Источник изображений: medium.com/nuro

Модель роботов Nuro третьего поколения получит багажник объёмом в 2 раза больше, чем у актуальной версии R2, а также возможность установки температурного режима, если доставляемые продукты должны оставаться тёплыми или, наоборот, холодными. Компания, которая сейчас оценивается в $8,6 млрд, была основана двумя выходцами из подразделения Google, которое сейчас стало компанией Waymo. Роботы-курьеры Nuro с самого начала передвигаются без участия человека, причём не по тротуарам, а по автодорогам — актуальная пока модель R2 вдвое уже среднего седана.

Из всех нововведений робота третьего поколения наиболее примечательным является, конечно, подушка безопасности для пешеходов. Её изображение на иллюстрации напоминает надувной матрас в передней части кузова. Возможно, она и выглядит несколько нелепо, но это приемлемая плата за безопасность, ведь робот разгоняется до 40 км/ч, а на такой скорости столкновение машины с человеком может быть чревато серьёзными травмами.

Роботы-доставщики Nuro следующего поколения получат подушки безопасности для пешеходов

 

Производство роботов третьего поколения стартует на новом заводе компании, который сейчас возводится в Неваде. Электродвигатели и аккумуляторы будут выпускаться в США китайской компанией BYD, которая является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире. Запуск предприятия запланирован на текущий год. Примечательно, что бренд Nuro остаётся относительно неизвестным, хотя компания добилась многого: её машины уже давно получили разрешение на движение по дорогам общего пользования в Калифорнии, а недавно был дан «зелёный свет» на организацию коммерческого сервиса доставки.

Источник:3dnews

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: роботы

Читайте ещё:

Мир заполнен роботами: Hyundai показала свое видение будущего
07.01.2022 11:23    496
Роботы-официанты: в японском ресторане будут работать необычные сотрудники
25.10.2021 10:20    550
Подозревали в шпионаже: в аэропорту Египта задержали робота-художницу
22.10.2021 10:10    589
Amazon представив власного робота-асистента
29.09.2021 10:41    553
В Китае показали робота-лошадь
10.09.2021 11:20    542
В Китае поступил в продажу робот-собака
14.06.2021 13:50    834
Робот без ног научился ползать по потолку
10.06.2021 12:37    687
Доставка еды в локдаун: в Сингапуре разработали роботов-курьеров
12.04.2021 17:08    592
Человекоподобный робот Digit стал автономным
29.03.2021 10:09    856
Робот Boston Dynamics представил новые кроссовки Adidas
03.02.2021 13:10    555
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 