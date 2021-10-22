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Подозревали в шпионаже: в аэропорту Египта задержали робота-художницу

Подозревали в шпионаже: в аэропорту Египта задержали робота-художницу

Работа-художницу Ai-Da из Великобритании задержали в аэропорту Египта по подозрению в шпионаже, сообщает The Guardian.

По информации, инцидент произошел, когда работа Ai-Da, которого создали в 2019 году, везли на первую выставку современного искусства Египта, которая называется "Вечность - это сейчас".

Как сообщают пограничники, работа задержали сначала из-за встроенного модема, а затем из-за того, что у нее в глазах были камеры, которые на самом деле предназначены для рисования.

"Она - робот-художница, а не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но вся ситуация ироничная, потому что цель Ai-Da заключалась в том, чтобы предупредить о злоупотреблениях технологическим развитием, и ее удерживают, потому что она технология", - отметил один из создателей Ai-Da Эйдан Меллер.

Также отмечается, что только спустя 10 дней - 20 октября, ее отпустили, и за несколько часов до начала выставки, робот прошел таможенный контроль.

Подозревали в шпионаже: в аэропорту Египта задержали робота-художницу

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: роботы

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