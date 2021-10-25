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Роботы-официанты: в японском ресторане будут работать необычные сотрудники

Роботы-официанты: в японском ресторане будут работать необычные сотрудники

Японская сеть Skylark испытывает роботов-официантов в своих заведениях, которые будут функционировать в ресторанах Токио со следующего года, сообщает Nikkei Asia.

По информации, цель данного проекта заключается в том, чтобы решить проблему с нехваткой персонала в условиях пандемии СOVID-19, а также сократить контакты между клиентами и персоналом, чтобы снизить риск передачи вирусов.

Отмечается, что инвестиции в проект по беспилотному обслуживанию составили 380 миллионов долларов. Уже в конце 2022 года роботы-официанты будут работать в 3 000 семейных ресторанов, принадлежащих Skylark Holdings. Необычные сотрудники будут привлечены на всех этапах обслуживания.

В их обязанности будет входить:

  • Консультирование гостей по меню;
  • Прием заказов;
  • Подача пищи;
  • Сбор посуды;
  • Расчет посетителей.

Стоит отметить, что японская сеть Skylark - не первая компания, которая вводит такое решение. Ранее роботов начали использовать в итальянских ресторанах Saizeriya и японских заведениях Yakiniku no Watami

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: роботы

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