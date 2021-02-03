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Робот Boston Dynamics представил новые кроссовки Adidas
Певец Фаррелл Уильямс в сотрудничестве с Adidas представил новые кроссовки. К презентации подключили и робота Boston Dynamics.
Adidas
Видеоролик презентации опубликован в Instagram.
В видеоролике робот Boston Dynamics с логотипом Adidas, взяв с полки новые кроссовки Hu NMD, и прискакал к певцу Фарреллу.
Классическая версия Adidas Hu NMD представлена в новой расцветке: кремово-белые кроссовки с бледно-розовой вставкой на пятке, синей вставкой на подошве и корейскими символами на носке.
Adidas NMD идеально подходят для теплой погоды, они хорошо амортизируют.
Фото: Adidas
Источник: bykvu.com/
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