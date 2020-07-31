Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:05
Просмотров: 61

В стиле Моники Беллуччи: MARUV опубликовала серию откровенных фото

В стиле Моники Беллуччи: MARUV опубликовала серию откровенных фото

Украинская певица MARUV опубликовала еще одну серию пикантных фото. Снимки появились на странице исполнительницы в Instagram.

«Моника Беллуччи стиль. Я похожа на нее?» – спросила она в подписи к фото.

На снимках MARUV предстала в провокационной позе в сексуальном коротком платье, черных колготках и туфлях на шпильке.

Подписчики пришли в восторге от новых фото:

 

«Конечно, похожа»,

«Моника нервно курит в сторонке»,

«Это была последняя капля моей гетеросексуальности»,

«Ты прекрасна»,

«Это потрясающе»,

«Лучшая»,

«Ты такая красивая».
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Maruv

Читайте ещё:

Певице MARUV вернули украденные вещи
18.02.2020 08:57    332
В Киеве задержали грабителя певицы Маruv
28.01.2020 09:36    423
У MARUV объяснили шумиху вокруг ее звания "Лучшей российской певицы"
06.11.2019 08:43    541
Эпатажная Maruv анонсировала новый мистический альбом
28.10.2019 10:27    515
MARUV неочікувано змінила імідж і тепер стала ще гарячішою
17.04.2019 10:52    945
MARUV презентовала клип на хит Siren Song (видео)
05.04.2019 12:46    1318
MARUV и Леся Никитюк станцевали в душе, прикрывшись только полотенцами (видео)
06.03.2019 11:58    4645
Пропаганда победила здравый смысл: Maruv вынудили отказаться от Евровидения
26.02.2019 00:20    1828
Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине завершился серией скандалов
25.02.2019 09:19    711
После победы в национальном отборе Евровидения Maruv обратилась к украинцам за поддержкой
25.02.2019 07:48    1528
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 