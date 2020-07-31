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В стиле Моники Беллуччи: MARUV опубликовала серию откровенных фото
Украинская певица MARUV опубликовала еще одну серию пикантных фото. Снимки появились на странице исполнительницы в Instagram.
«Моника Беллуччи стиль. Я похожа на нее?» – спросила она в подписи к фото.
На снимках MARUV предстала в провокационной позе в сексуальном коротком платье, черных колготках и туфлях на шпильке.
Подписчики пришли в восторге от новых фото:
«Конечно, похожа»,
«Моника нервно курит в сторонке»,
«Это была последняя капля моей гетеросексуальности»,
«Ты прекрасна»,
«Это потрясающе»,
«Лучшая»,
«Ты такая красивая».
Источник: Новости Ю
Темы: Maruv
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