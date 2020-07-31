В стиле Моники Беллуччи: MARUV опубликовала серию откровенных фото

Украинская певица MARUV опубликовала еще одну серию пикантных фото. Снимки появились на странице исполнительницы в Instagram.

«Моника Беллуччи стиль. Я похожа на нее?» – спросила она в подписи к фото.

На снимках MARUV предстала в провокационной позе в сексуальном коротком платье, черных колготках и туфлях на шпильке.

Подписчики пришли в восторге от новых фото:

«Конечно, похожа»,

«Моника нервно курит в сторонке»,

«Это была последняя капля моей гетеросексуальности»,

«Ты прекрасна»,

«Это потрясающе»,

«Лучшая»,

«Ты такая красивая».

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»