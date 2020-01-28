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В Киеве задержали грабителя певицы Маruv

В Киеве задержали грабителя певицы Маruv

Злоумышленником оказался иностранец

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который подозревается в краже личных вещей украинской певицы MARUV (Анны Корсун) из ее автомобиля на улице Богдана Хмельницкого вечером 11 января. Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Злоумышленником оказался гражданин Грузии, 1979 года рождения.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии Украинской правде рассказала, что подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении.

При проведении неотложного обыска по месту его жительства были изъяты вещественные доказательства.

"Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января",  – сказала Максимец.

Изъятое оборудованиеИзъятое оборудование

По ее словам, для чего использовалось изъятое оборудование, установит техническая экспертиза.

Изъятое оборудованиеИзъятое оборудование

Суд избрал подозреваемому меру пресечения  – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Залог, определенный судом, в настоящее время внесен не был. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Похищенные украшенияПохищенные украшения

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Maruv, кража

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